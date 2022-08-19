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США готовят дополнительную военную помощь Украине еще на $800 млн – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 01:37
США готовят дополнительную военную помощь Украине еще на $800 млн – Reuters - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около $800 млн и может объявить об этом уже 19 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

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По информации источников, Байден санкционирует предоставление дополнительной помощи Украине примерно на $800 млн, используя президентские полномочия по передаче избыточного оружия из запасов США.

Источники отметили, что объявление об этом пакете может быть сделано либо 19 августа, либо на следующей неделе, также может измениться сумма помощи.

Белый дом отказался от комментариев, сообщил Reuters.

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Наталия Медведева
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военная помощь
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