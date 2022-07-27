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США хотели бы сохранить отношения с РФ в некоторых сферах, но россияне против — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 06:37
США хотели бы сохранить отношения с РФ в некоторых сферах, но россияне против — Госдеп - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

США хотели бы сохранить отношения с Россией в некоторых сферах, однако россияне посылают "противоположные сигналы". Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

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По его словам, США и РФ сотрудничают в области освоения космоса на протяжении десятилетий. Он отметил, что полномасштабная война России против Украины "коренным образом" изменила отношения между Вашингтоном и Москвой. 

"Все еще есть аспекты наших отношений, в том числе наши совместные занятия в области науки, совместные усилия в области безопасности, связи между людьми, которые мы хотели бы сохранить, а россияне посылают здесь противоположный сигнал", — сказал Прайс. 

  • 4 июля космонавты РФ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули "флаги" созданных Кремлем на Донбассе террористических организаций, "поздравили" с захватом Лисичанска и Луганской области, а также выразили поддержку ползучей оккупации Донецкой области.
  • Американский астронавт Терри Вертс отреагировал на скандал с развертыванием на Международной космической станции разноцветных полотнищ, которые российские оккупанты называют "флагами" террористов ДНР/ЛНР.
  • Агентство NASA 7 июля сделало заявление, в котором осудило развертывание тремя российскими космонавтами "флагов" террористических организаций ДНР и ЛНР на Международной космической станции.

Читайте также: Россия заявила о намерении покинуть МКС после 2024 года. В NASA об этом не знают 

Дмитрий Гриниченко
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Россия США госдеп
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