США и Турция заключили ядерное соглашение

Ядерное соглашение Турции и США (Фото: x.com/aBayraktar1)

Турция и США заключили Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в гражданской ядерной сфере. Об этом сообщил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

Документ был подписан им и госсекретарем США Марко Рубио в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и лидера США Дональда Трампа.

"Мы запустили новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики. Я надеюсь, что работа, проводимая в рамках этого соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период", – отметил Байрактар.

Подробности о сделке не сообщались. По информации Turkiye today, Вашингтон и Анкара ведут переговоры о строительстве крупных атомных электростанций и малых модульных реакторов.