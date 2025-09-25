США и Турция заключили ядерное соглашение
Турция и США заключили Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в гражданской ядерной сфере. Об этом сообщил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.
Документ был подписан им и госсекретарем США Марко Рубио в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и лидера США Дональда Трампа.
"Мы запустили новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многоплановое партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики. Я надеюсь, что работа, проводимая в рамках этого соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в предстоящий период", – отметил Байрактар.
Подробности о сделке не сообщались. По информации Turkiye today, Вашингтон и Анкара ведут переговоры о строительстве крупных атомных электростанций и малых модульных реакторов.
- На встрече с Эрдоганом 25 сентября Трамп заявил, что хочет, чтобы Турция прекратил покупать нефть у России, пока та атакует Украину.
