США і Туреччина уклали ядерну угоду
Туреччина і США уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в цивільній ядерній сфері. Про це повідомив турецький міністр енергетики Альпарслан Байрактар.
Документ був підписаний ним і держсекретарем США Марко Рубіо у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана і лідера США Дональда Трампа.
"Ми запустили новий процес, який ще більше поглибить глибоке і багатопланове партнерство між Туреччиною і США в галузі ядерної енергетики. Я сподіваюся, що робота, проведена в рамках цієї угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у майбутній період", – зазначив Байрактар.
Подробиці про угоду не повідомляли. За інформації Turkiye today, Вашингтон і Анкара ведуть переговори про будівництво великих атомних електростанцій і малих модульних реакторів.
- На зустрічі з Ердоганом 25 вересня Трамп заявив, що хоче, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росіїпоки та атакує Україну.
