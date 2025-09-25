США і Туреччина уклали ядерну угоду

Ядерна угода Туреччини та США (Фото: x.com/aBayraktar1)

Туреччина і США уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в цивільній ядерній сфері. Про це повідомив турецький міністр енергетики Альпарслан Байрактар.

Документ був підписаний ним і держсекретарем США Марко Рубіо у присутності президента Туреччини Реджепа Ердогана і лідера США Дональда Трампа.

"Ми запустили новий процес, який ще більше поглибить глибоке і багатопланове партнерство між Туреччиною і США в галузі ядерної енергетики. Я сподіваюся, що робота, проведена в рамках цієї угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у майбутній період", – зазначив Байрактар.

Подробиці про угоду не повідомляли. За інформації Turkiye today, Вашингтон і Анкара ведуть переговори про будівництво великих атомних електростанцій і малих модульних реакторів.