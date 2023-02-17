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США и Украина думают об "украинских вооруженных силах будущего" – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 09:02
США и Украина думают об
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

США вместе с Украиной, кроме обеспечения актуальных потребностей ВСУ, думают также об "украинских вооруженных силах будущего", чтобы гарантировать отпор России в случае нового масштабного наступления. Об этом во время онлайн-брифинга заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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"Некоторые из этих видов оборудования (которое США поставляют Украине. – Ред.) имеют длительные сроки обучения, поэтому мы смотрим не только на то, что Украине понадобится сейчас, но мы также думаем, вместе с украинцами об украинских военных будущего", – сказала она.

Чтобы иметь возможность сдерживать Россию от повторного нападения, по словам Нуланд, Украине нужны "сложные, выносливые системы ПВО", "гораздо более сильная защита границ" и "более совершенные радары и системы раннего предупреждения".

Она считает, что новое широкомасштабное наступление может повториться "через шесть месяцев или через шесть лет".

"К сожалению, если Украина перестанет воевать, Украине придет конец", – сказала Нуланд.

По ее мнению, сейчас необходимо развивать военную промышленность как в США, так и в Украине. Нуланд отметила, что это даст возможность пополнять запасы, а также чтобы "у стран, сделавших неудачную ставку на российское оружие, были другие варианты".

  • 14 февраля глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что оккупанты перешли к войне на истощение.
  • По его словам, Пентагон задумался об увеличении производства боеприпасов из-за того, что украинская артиллерия тратит их против оккупантов быстрее, чем союзники по НАТО успевают их производить.
Вадим Ребрина
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ВСУ оружие пво виктория нуланд
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