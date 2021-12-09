США могут давить на Украину и просить часть автономии для оккупированного Донбасса – AP

США якобы могут начать оказывать давление на Украину для предоставления частичной автономии оккупированным территориям Донбасса ради "успокоения" России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте США.

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По данным журналистов, перед президентом США Джо Байденом будет стоять вызов – побудить Украину "принять некоторые факты на востоке". При этом украинские власти, пишут они, должны это сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин не воспринял это как уступку, иначе это может придать смелости лидеру страны-агрессора и вызвать осуждение в Штатах со стороны республиканцев.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал, что Украину могут спросить о готовности сделать какой-то шаг навстречу в вопросах оккупированных территорий Донбасса. Предложенные "уступки" могут включать контроль оккупантов над сферой здравоохранения, полицией и школами.

"Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность правительства принимать решения", – добавил Пайфер.

LIGA.net обратилась за комментарием на эту тему в Офис президента, у Владимира Зеленского пообещали отреагировать на публикацию AP. LIGA.net опубликует позицию украинских властей отдельной новостью.

2 декабря 2021-го Верховная Рада в рамках выполнения минских соглашений в очередной раз продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО. Закон так и не начал работать, так как он предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после выведения боевиков и проведения выборов в ОРДЛО.

7 декабря прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

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Оксана Житнюк

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