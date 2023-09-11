США: На Запорожье Россия построила крупнейшую линию обороны за 100 лет. ВСУ впечатляют нас

Россия построила в Запорожской области крупнейшую линию обороны за последние 100 лет, а наступление Вооруженных Сил Украины "впечатляет". Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на форуме YES.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, наступление Сил обороны идет сложно, однако достигнутый прогресс, учитывая условия, в которых оно проходит, "впечатляет".

"Это контрнаступление длилось километр за километром, но мы впечатлены достигнутым прогрессом, особенно на юге. Оборона, созданная Россией, является крупнейшей за 100 лет. Нам нужно понять, что нужно Украине, чтобы очистить эту оборону, и мы не можем сделать этого, пока Украина не столкнется с этой защитой", — сказала Нуланд.

Она отметила, что США стараются продолжать помогать Украине, передавая оборудование для разминирования и дальнобойную артиллерию.

Дипломат заявила, что Вашингтон объяснил партнерам в Европе, Азии и Африке, какие последствия для глобальной безопасности будут, если Украина не сможет выиграть войну против РФ.

"Если Украина не победит, если Путин добьется успеха, этот тип зла станет нормой во всем мире. Украина стоит на правой стороне демократии и нуждается в нашей поддержке", — подчеркнула чиновница.

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.

США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.

Главком Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.