США: На Запоріжжі Росія збудувала найбільшу лінію оборони за 100 років. ЗСУ вражають нас

Росія збудувала в Запорізькій області найбільшу лінію оборони за останні 100 років, а наступ Збройних Сил України "вражає". Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд на форумі YES.

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За її словами, наступ Сил оборони йде складно, проте досягнутий прогрес, з огляду на умови, в яких він відбувається, "вражає".

"Це контрнаступ тривав кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні. Оборона, створена Росією, є найбільшою за 100 років. Нам потрібно зрозуміти, що потрібно Україні, щоб очистити цю оборону, і ми не можемо зробити цього, поки Україна не зіткнеться із цим захистом", — сказала Нуланд.

Вона наголосила, що США намагаються і далі допомагати Україні, передаючи обладнання для розмінування та далекобійну артилерію.

Дипломатка заявила, що Вашингтон пояснив партнерам у Європі, Азії та Африці, які наслідки для глобальної безпеки будуть, якщо Україна не зможе виграти війну проти РФ.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін досягне успіху, цей тип зла стане нормою в усьому світі. Україна стоїть на правдивій стороні демократії й потребує нашої підтримки", — наголосила чиновниця.

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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