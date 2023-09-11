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США: На Запоріжжі Росія збудувала найбільшу лінію оборони за 100 років. ЗСУ вражають нас

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 09:23
США: На Запоріжжі Росія збудувала найбільшу лінію оборони за 100 років. ЗСУ вражають нас - Фото
Вікторія Нуланд (Фото: EPA)

Росія збудувала в Запорізькій області найбільшу лінію оборони за останні 100 років, а наступ Збройних Сил України "вражає". Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд на форумі YES.

За її словами, наступ Сил оборони йде складно, проте досягнутий прогрес, з огляду на умови, в яких він відбувається, "вражає".

"Це контрнаступ тривав кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні. Оборона, створена Росією, є найбільшою за 100 років. Нам потрібно зрозуміти, що потрібно Україні, щоб очистити цю оборону, і ми не можемо зробити цього, поки Україна не зіткнеться із цим захистом", — сказала Нуланд.

Вона наголосила, що США намагаються і далі допомагати Україні, передаючи обладнання для розмінування та далекобійну артилерію.

Дипломатка заявила, що Вашингтон пояснив партнерам у Європі, Азії та Африці, які наслідки для глобальної безпеки будуть, якщо Україна не зможе виграти війну проти РФ.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін досягне успіху, цей тип зла стане нормою в усьому світі. Україна стоїть на правдивій стороні демократії й потребує нашої підтримки", — наголосила чиновниця.

  • Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
  • США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.
  • Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї. 

Читайте також: Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Дмитро Гриниченко
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