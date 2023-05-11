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США начинают передачу Украине конфискованных активов российского олигарха Малофеева

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 07:58
США начинают передачу Украине конфискованных активов российского олигарха Малофеева - Фото
Константин Малофеев в ОРДЛО (фото – Facebook Малофеева)

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что санкционировал перевод конфискованных активов российского олигарха Константина Малофеева для использования в Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Таким образом США начинают передачу конфискованных российских активов на нужды Украины.

Издание напомнило, что в прошлом году Министерство юстиции США предъявило Малофееву обвинения в нарушении санкций, введенных против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В Минюсте заявили, что олигарх обеспечивал финансирование россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму.

Гарланд также объявил об "аресте миллионов долларов на счету в американском финансовом учреждении, который был использован в ходе нарушения санкций Малофеевым".

  • Малофеев является давним спонсором РПЦ и сепаратистских движений на востоке Украины, владеет российской пропагандистской медиагруппой "Царьград". Он попал под санкции США и ЕС в 2014 году за поддержку аннексии Крыма и спонсирование террористов ЛДНР.
  • 3 февраля 2023 г. генпрокурор США сообщил о передаче арестованных активов Малофеева в пользу Украины.
  • 13 апреля ЕС ввел санкции против российской террористической организации Группа Вагнера.
Вадим Ребрина
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СШАсанкцииконстантин малофеевмеррик гарланд
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