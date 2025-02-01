США нанесли удар по ИГИЛ в Сомали после приказа Трампа
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп утром 1 февраля отдал приказ нанести точечные удары с воздуха по высокопоставленному планировщику атак Исламского государства (ИГИЛ) и другим членам этой организации в Сомали. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Sky News.

По словам Трампа, американские военные годами преследовали планировщика атаки, но 46-й президент США Джо Байден "не действовал достаточно быстро, чтобы выполнить эту работу". 

"Я это сделал! Послание ИГИЛ и всем остальным, кто собирается нападать на американцев, таково: "Мы вас найдем и убьем!" – говорится в его сообщении.

По словам Трампа, в результате ударов были разрушены пещеры, в которых жили боевики. При этом мирные жители не пострадали, уточнил американский президент. 

Сообщается, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что удары  в горах Голис направлялись Трампом и координировались с правительством Сомали. По первоначальной оценке, погибло "множество боевиков". 

"(Это) посылает четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты всегда готовы найти и ликвидировать террористов, которые угрожают США и нашим союзникам, даже когда мы надежно охраняем границы и проводим много других операций под руководством президента Трампа", — сказал он.

США нанесли удар по ИГИЛ в Сомали после приказа Трампа
Сообщение Трампа, скриншот из соцсети Truth Social
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