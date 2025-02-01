США завдали удару по ІДІЛ у Сомалі після наказу Трампа
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вранці 1 лютого наказав завдати точкових ударів з повітря по високопоставленому планувальнику атак Ісламської держави (ІДІЛ) та іншим членам цієї організації в Сомалі. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Sky News.

За словами Трампа, американські військові роками переслідували планувальника атаки, але 46-й президент США Джо Байден "не діяв досить швидко, щоб виконати цю роботу".

"Я це зробив! Послання ІДІЛ та всім іншим, хто збирається нападати на американців, таке: "Ми вас знайдемо і вб'ємо!" – йдеться в його повідомленні.

За словами Трампа, внаслідок ударів було зруйновано печери, в яких жили бойовики. Водночас мирні жителі не постраждали, уточнив американський президент.

Повідомляється, що глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що удари в горах Голіс скеровувалися Трампом та координувалися з урядом Сомалі. За початковою оцінкою, загинула "безліч бойовиків".

"(Це) посилає чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати завжди готові знайти та ліквідувати терористів, які загрожують США та нашим союзникам, навіть коли ми надійно охороняємо кордони та здійснюємо багато інших операцій під керівництвом президента Трампа", – сказав він.

США завдали удару по ІДІЛ у Сомалі після наказу Трампа
Повідомлення Трампа, скриншот із соцмережі Truth Social
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