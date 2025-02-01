США завдали удару по ІДІЛ у Сомалі після наказу Трампа

Зазначається, що мирні громадяни не постраждали під час операції

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вранці 1 лютого наказав завдати точкових ударів з повітря по високопоставленому планувальнику атак Ісламської держави (ІДІЛ) та іншим членам цієї організації в Сомалі. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Sky News.

За словами Трампа, американські військові роками переслідували планувальника атаки, але 46-й президент США Джо Байден "не діяв досить швидко, щоб виконати цю роботу".

"Я це зробив! Послання ІДІЛ та всім іншим, хто збирається нападати на американців, таке: "Ми вас знайдемо і вб'ємо!" – йдеться в його повідомленні.

За словами Трампа, внаслідок ударів було зруйновано печери, в яких жили бойовики. Водночас мирні жителі не постраждали, уточнив американський президент.

Повідомляється, що глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що удари в горах Голіс скеровувалися Трампом та координувалися з урядом Сомалі. За початковою оцінкою, загинула "безліч бойовиків".

"(Це) посилає чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати завжди готові знайти та ліквідувати терористів, які загрожують США та нашим союзникам, навіть коли ми надійно охороняємо кордони та здійснюємо багато інших операцій під керівництвом президента Трампа", – сказав він.

Повідомлення Трампа, скриншот із соцмережі Truth Social

8 грудня 2024 року США вдарили по ІДІЛ у Сирії та попередили всі організації не співпрацювати з терористами.

Того ж дня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Українська військова розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".