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США не видят усиления ядерной угрозы от РФ, несмотря на воинственную риторику Кремля – CNN

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 18:51
США не видят усиления ядерной угрозы от РФ, несмотря на воинственную риторику Кремля – CNN - Фото
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото - пресс-служба Кремля)

Несмотря на то, что кремлевские топ-чиновники все чаще "бряцают ядерным оружием", разведка США не находит никаких признаков активизации российских ядерных сил. Об этом сообщили CNN источники в Вашингтоне.

Высокопоставленный чиновник Пентагона и высокопоставленный представитель администрации США сказали агентству, что разведка не находит никаких признаков активизации или движения в ядерных силах России – вопреки нагнетанию ядерной риторики верхушкой Кремля. 

Официальный представитель Совета национальной безопасности США подтвердил CNN, что "нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил РФ... В настоящее время мы не видим ничего, что давало бы основания для изменения позиций наших собственных стратегических сил".

25 апреля на одном из мероприятий в РФ, Бывший президент РФ Дмитрий Медведев  допустил, что РФ якобы может первой применить ядерное оружие, "если будет угроза ее существованию".  

9 мая на параде в Москве были продемонстрированы компоненты российских ядерных сил, в том числе современная система противовоздушной обороны С-400 и межконтинентальная баллистическая система "Ярс".

Сергій Бережний
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