США не видят усиления ядерной угрозы от РФ, несмотря на воинственную риторику Кремля – CNN

Несмотря на то, что кремлевские топ-чиновники все чаще "бряцают ядерным оружием", разведка США не находит никаких признаков активизации российских ядерных сил. Об этом сообщили CNN источники в Вашингтоне.

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Высокопоставленный чиновник Пентагона и высокопоставленный представитель администрации США сказали агентству, что разведка не находит никаких признаков активизации или движения в ядерных силах России – вопреки нагнетанию ядерной риторики верхушкой Кремля.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США подтвердил CNN, что "нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил РФ... В настоящее время мы не видим ничего, что давало бы основания для изменения позиций наших собственных стратегических сил".

25 апреля на одном из мероприятий в РФ, Бывший президент РФ Дмитрий Медведев допустил, что РФ якобы может первой применить ядерное оружие, "если будет угроза ее существованию".

9 мая на параде в Москве были продемонстрированы компоненты российских ядерных сил, в том числе современная система противовоздушной обороны С-400 и межконтинентальная баллистическая система "Ярс".

В октябре 2022 года Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".

4 мая 2023 года директор Национальной разведки США Аврил Хейнс назвала "маловероятным" сценарий применения Россией ядерного оружия.

Сергій Бережний

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