Директор нацразведки США оценила риски применения Россией ядерного оружия
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс назвала "маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия. Об этом она сообщила во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что таким образом чиновник озвучила текущую американскую оценку рисков использования страной-агрессором стратегического вооружения.
"Это очень маловероятно", – подчеркнула Хейнс, не вдаваясь в детали.
Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты уже несколько месяцев говорят, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но в то же время уверяют, что не теряют бдительности.
Соответствующее заявление директор нацразведки США сделала после того, как 3 мая 2023 года в России заявили о возможной атаке беспилотников на Кремль и начали пугать "ядерным ударом по Киеву".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал "сеянием паники" угрозы российской пропаганды тактическим ядерным ударом по Киеву и правительственным зданиям.
- 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
- 25 марта 2023 года руководитель Кремля озвучил намерение разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 31 марта президент Владимир Зеленский указал, что решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече с Китаем.
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