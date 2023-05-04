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Директор нацразведки США оценила риски применения Россией ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 23:30
Директор нацразведки США оценила риски применения Россией ядерного оружия - Фото
Аврил Хейнс (Фото: EPA)

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс назвала "маловероятной" возможность применения Россией ядерного оружия. Об этом она сообщила во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената, пишет Reuters.

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Агентство отмечает, что таким образом чиновник озвучила текущую американскую оценку рисков использования страной-агрессором стратегического вооружения.

"Это очень маловероятно", – подчеркнула Хейнс, не вдаваясь в детали.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты уже несколько месяцев говорят, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но в то же время уверяют, что не теряют бдительности.

Соответствующее заявление директор нацразведки США сделала после того, как 3 мая 2023 года в России заявили о возможной атаке беспилотников на Кремль и начали пугать "ядерным ударом по Киеву".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал "сеянием паники" угрозы российской пропаганды тактическим ядерным ударом по Киеву и правительственным зданиям.

СПРАВКА. Ядерная напряженность между Россией и Соединенными Штатами существенно выросла с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Проигрывая на поле боя, российский диктатор Владимир Путин прибег к угрозам применить ядерное оружие. Однако украинские и западные разведки неоднократно говорили о том, что Москва блефует.
  • 21 февраля 2023 года Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • 25 марта 2023 года руководитель Кремля озвучил намерение разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 31 марта президент Владимир Зеленский указал, что решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече с Китаем.

Читайте также: Зеленский о взрывах над Кремлем: Украина не атаковала Путина, оставим это трибуналу

Олег Васьків
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Россия ядерное оружие Аврил Хейнс розведка США
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