Воздушные силы: Угрозы тактическим ядерным ударом по Киеву — это ИПСО и сеяние паники
04.05.2023, 10:21
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал сеянием паники угрозы российской пропаганды тактическим ядерным ударом по Киеву и правительственным зданиям. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, баллистические и крылатые ракеты, которыми располагают россияне, действительно могут быть носителями тактического ядерного заряда, а все пропагандистские паблики РФ после взрыва над Кремлем угрожали ударами по Киеву и оружием массового поражения.
Он отметил, что враг постоянно проводит информационно-психологические спецоперации, чтобы посеять панику в украинском обществе.
"Хотят заставить людей делать резкие движения, бежать из страны, покупать соль, спички и тд. К угрозам мы привыкли, они перешли все красные линии. За последнюю неделю они убивали детей и били по городам, нас не запугать", — сказал Игнат.
Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.
- Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.
- В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.
- У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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