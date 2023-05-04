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Воздушные силы: Угрозы тактическим ядерным ударом по Киеву — это ИПСО и сеяние паники

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 10:21
Воздушные силы: Угрозы тактическим ядерным ударом по Киеву — это ИПСО и сеяние паники - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал сеянием паники угрозы российской пропаганды тактическим ядерным ударом по Киеву и правительственным зданиям. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, баллистические и крылатые ракеты, которыми располагают россияне, действительно могут быть носителями тактического ядерного заряда, а все пропагандистские паблики РФ после взрыва над Кремлем угрожали ударами по Киеву и оружием массового поражения.
Он отметил, что враг постоянно проводит информационно-психологические спецоперации, чтобы посеять панику в украинском обществе. 
"Хотят заставить людей делать резкие движения, бежать из страны, покупать соль, спички и тд. К угрозам мы привыкли, они перешли все красные линии. За последнюю неделю они убивали детей и били по городам, нас не запугать", — сказал Игнат.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. 

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко
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