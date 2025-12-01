США несколько дней били по югу Сирии: уничтожены свыше 15 тайников с оружием
Военные из США совместно с Министерством внутренних дел Сирии обнаружили и уничтожили более 15 объектов с тайниками с оружием террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Атаки были совершены 24–27 ноября, сообщило Центральное командование США.
Склады были выявлены в рамках операции "Внутренняя решимость" совместно с сирийскими войсками по всей провинции Риф-Дамашк. По тайникам нанесли многочисленные авиаудары, также были совершены наземные взрывы.
В результате операции удалось уничтожить больше 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельной взрывчатки. Силовики также обнаружили и уничтожили незаконные наркотики.
"Эта успешная операция гарантирует, что успехи, достигнутые в борьбе с ИГИЛ, будут долгосрочными, и группировка не сможет возобновить или экспортировать террористические атаки на территорию США и по всему миру", – заявил командующий адмирал Брэд Купер.
Он подчеркнул, что США сохранят бдительность и продолжат активно преследовать остатки ИГИЛ в Сирии.
- 10 ноября Reuters сообщало, что Сирия сорвала два заговора ИГИЛ о покушении на нового президента страны.
- США рассматривают возможность размещения своих сил на авиабазе в сирийском Дамаске.
