США несколько дней били по югу Сирии: уничтожены свыше 15 тайников с оружием

В США убеждены, что эта операция гарантирует, что атаки ИГИЛ не будут угрожать Америке и всему миру

Авиация США (Фото: x.com/CENTCOM)

Военные из США совместно с Министерством внутренних дел Сирии обнаружили и уничтожили более 15 объектов с тайниками с оружием террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Атаки были совершены 24–27 ноября, сообщило Центральное командование США.

Склады были выявлены в рамках операции "Внутренняя решимость" совместно с сирийскими войсками по всей провинции Риф-Дамашк. По тайникам нанесли многочисленные авиаудары, также были совершены наземные взрывы.

В результате операции удалось уничтожить больше 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельной взрывчатки. Силовики также обнаружили и уничтожили незаконные наркотики.

"Эта успешная операция гарантирует, что успехи, достигнутые в борьбе с ИГИЛ, будут долгосрочными, и группировка не сможет возобновить или экспортировать террористические атаки на территорию США и по всему миру", – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

Он подчеркнул, что США сохранят бдительность и продолжат активно преследовать остатки ИГИЛ в Сирии.