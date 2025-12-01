США кілька днів били по півдню Сирії: знищено понад 15 схованок зі зброєю

У США переконані, що ця операція гарантує, що атаки ІДІЛ не загрожуватимуть Америці та всьому світу

Авіація США (Фото: x.com/CENTCOM)

Військові зі США спільно з Міністерством внутрішніх справ Сирії виявили та знищили понад 15 об'єктів зі схованками зі зброєю терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Атаки було здійснено 24–27 листопада, повідомило Центральне командування США.

Склади були виявлені в рамках операції "Внутрішня рішучість" спільно з сирійськими військами по всій провінції Ріф-Дамашк. По схованках завдали численних авіаударів, також було здійснено наземні вибухи.

У результаті операції вдалося знищити понад 130 мінометів і ракет, кілька одиниць штурмових гвинтівок, кулеметів, протитанкових мін і матеріалів для виготовлення саморобної вибухівки. Силовики також виявили та знищили незаконні наркотики.

"Ця успішна операція гарантує, що успіхи, досягнуті в боротьбі з ІДІЛ, будуть довгостроковими, і угруповання не зможе відновити або експортувати терористичні атаки на територію США і по всьому світу", – заявив командувач адмірал Бред Купер.

Він підкреслив, що США збережуть пильність і надалі активно переслідуватимуть залишки ІДІЛ у Сирії.