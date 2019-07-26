США о задержании танкера РФ: Твердо, гуманно, законно

Фото: пресс-служба посольства США

То, как Украина повела себя вчера при задержании российского танкера Neyma у Измаила – это "не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами". Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

Отмечается, что вчерашние действия свидетельствуют, что новая украинская власть намерена защищать интересы государства.

"Это хороший прецедент для мирного решения споров", - сказано также в сообщении посольства.

Вчера, 25 июля, СБУ, военная прокуратура и пограничники задержали возле Измаила российский танкер Neyma. Украинские ведомства заявили, что это судно, в числе других кораблей, 25 ноября прошлого года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ блокировал Керченский пролив, в результате чего были захвачены украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также 24 моряка. Все они по сей день незаконно удерживаются Россией.

СБУ опубликовала видео задержания танкера, а главный военный прокурор Анатолий Матиос показал фото с задержанного судна.

Позже следствие заявило, что члены экипажа танкера, находившихся на борту, не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Им разрешили вернуться в Россию.

Как сообщалось ранее сегодня, российские моряки уже прибыли в Москву.