США ответили, боятся ли раздражать Путина: Нет проблем с привлечением РФ к ответственности

После полномасштабного вторжения Соединенные Штаты приняли ряд шагов от экспортного контроля до санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности

Владимир Путин (Фото: EPA)

В США "нет никаких проблем с привлечением России к ответственности", страна поддерживает "мост" для Украины в членстве в НАТО. Об этом на брифинге заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

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Журналист спросил о словах Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer: тот утверждал, что США не видят Украину в НАТО, потому что "боятся раздражать [диктатора] Путина". Репортер уточнил, почему для украинцев намерение США видеть Украину в Альянсе недостаточно убедительно.

"Конечно, я не собираюсь говорить от имени украинцев, но позвольте мне просто сказать, что у нас нет никаких проблем с привлечением России к ответственности. Я даже не хочу оправдывать это, говоря "раздражать", – ответил он.

Патель отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину США приняли ряд шагов от экспортного контроля до санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности.

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Чиновник также напомнил: Соединенные Штаты предложили большую поддержку украинским партнерам – по безопасности, экономике и в гуманитарной сфере.

Он добавил, что украинский и американский лидер подписали двустороннее соглашение о безопасности – это "лежит в основе и подтверждает" преданность США украинцам. По мнению Соединенных Штатов, такое обязательство имеет "решающее значение" для обеспечения безопасности Украины в демократическом, экономическом, а также в смысле безопасности.

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Спикера переспросили, хотят ли США видеть Украину в НАТО и не боятся ли раздражать Путина.

"Этот государственный секретарь и этот президент говорят о том, что мы считаем важным, чтобы был мост в членство Украины в НАТО", – ответил он.

Патель признал: соглашение о безопасности не заменяет членство в НАТО, однако является одной из вещей, которые США рассматривают как часть моста, чтобы Украина могла вступить в Альянс "однажды".

США давно говорили, что поддерживают и подтверждают политику открытых дверей НАТО, подытожил представитель.

Госсекретарь США Блинкен заявил: успех для Украины – быть сильной, успешной страной, все более интегрированной с Западом, которая может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах.

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