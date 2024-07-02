В США відповіли, чи бояться дратувати Путіна: Підтримуємо міст до членства України в НАТО

Після повномасштабного вторгнення Сполучені Штати вжили певні кроки від експортного контролю до санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності

Володимир Путін (Фото: EPA)

У США "немає жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності", країна підтримує "міст" для України до членства в НАТО. Про це на брифінгу заявив перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

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Журналіст запитав щодо слів президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. Він стверджував, що США не бачать Україну в НАТО, бо "бояться дратувати [диктатора] Путіна". Представник преси уточнив, чому для українців намір США бачити Україну в Альянсі є недостатньо переконливим.

"Звісно, ​​я не збираюся говорити від імені українців, але дозвольте мені просто сказати, що у нас немає жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності. Я навіть не хочу виправдовувати це, кажучи "дратувати", – відповів він.

Патель зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну США вжили ряд кроків від експортного контролю до санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності.

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Посадовець також нагадав: Сполучені Штати запропонували велику підтримку українським партнерам – безпекову, економічну та гуманітарну.

Він додав, що український та американський лідер підписали двосторонню безпекову угоду – це "лежить в основі та підтверджує" відданість США українцям. На думку Сполучених Штатів, таке зобов’язання має "вирішальне значення" для гарантування безпеки України у демократичному, економічному, а також у безпековому сенсі.

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Речника перепитали, чи хочуть США бачити Україну в НАТО і чи не бояться дратувати Путіна.

"Цей державний секретар і цей президент говорять про те, що ми вважаємо важливим, щоб був міст до членства України в НАТО", – відповів він.

Патель визнав: безпекова угода не замінює членство в НАТО, проте є однією з речей, котрі США розглядають як частину мосту, щоб Україна могла вступити до Альянсу "одного дня".

США давно говорили, що підтримують і підтверджують політику відкритих дверей НАТО, підсумував речник.

Держсекретар США Блінкен заявив: успіх для України – це бути сильною, успішною країною, дедалі більше інтегрованою із Заходом, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах.

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