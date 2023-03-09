США ответили главе МИД Китая насчет оружия Украине и Тайваню. Говорят: Мир и безопасность

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс отреагировал на заявление главы МИД Китая Цинь Гана, который приравнял возможную будущую военную поддержку российской войны против Украины с поставками Вашингтоном вооружений для самоуправляемого Тайваня. Об этом он сообщил на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, заявление КНР упускает из вида реальное положение дел, так как США и десятки стран мира поддерживают в Украине международный порядок, основанный на принципах ООН, когда большая страна не может запугивать маленькую, пытаясь перекроить ее границы силой.

"Это те же самые принципы, которые в данном случае подписала КНР как государство-член ООН и как страна, которая якобы верит в эти документы и принципы", — сказал Прайс.

Он отметил, что на Тайване США пытаются защитить и сохранить основу мира и безопасности в регионе.

"Это тот же порядок, основанный на правилах, который лежит в основе мира и безопасности, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе. Любой, кто предполагает, что мы поступаем непоследовательно, думаю, упускает из виду основные концепции, которые играют роль", — заявил спикер Госдепа.

Дипломат подчеркнул: все, что США делают в отношении Украины и Тайваня, соответствует международному порядку.

Читайте также: Китай считает, что война закончится летом, ставит на РФ. Отсюда и "мирный" план — Nikkei

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.