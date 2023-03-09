UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США ответили главе МИД Китая насчет оружия Украине и Тайваню. Говорят: Мир и безопасность

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 11:42
США ответили главе МИД Китая насчет оружия Украине и Тайваню. Говорят: Мир и безопасность - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс отреагировал на заявление главы МИД Китая Цинь Гана, который приравнял возможную будущую военную поддержку российской войны против Украины с поставками Вашингтоном вооружений для самоуправляемого Тайваня. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, заявление КНР упускает из вида реальное положение дел, так как США и десятки стран мира поддерживают в Украине международный порядок, основанный на принципах ООН, когда большая страна не может запугивать маленькую, пытаясь перекроить ее границы силой. 

"Это те же самые принципы, которые в данном случае подписала КНР как государство-член ООН и как страна, которая якобы верит в эти документы и принципы", — сказал Прайс.

Он отметил, что на Тайване США пытаются защитить и сохранить основу мира и безопасности в регионе. 

"Это тот же порядок, основанный на правилах, который лежит в основе мира и безопасности, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе. Любой, кто предполагает, что мы поступаем непоследовательно, думаю, упускает из виду основные концепции, которые играют роль", — заявил спикер Госдепа.

Дипломат подчеркнул: все, что США делают в отношении Украины и Тайваня, соответствует международному порядку. 

Читайте также: Китай считает, что война закончится летом, ставит на РФ. Отсюда и "мирный" план — Nikkei

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война госдеп военная помощь тайвань Нед Прайс Цинь Ган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 