США ответили главе МИД Китая насчет оружия Украине и Тайваню. Говорят: Мир и безопасность
Спикер Государственного департамента США Нед Прайс отреагировал на заявление главы МИД Китая Цинь Гана, который приравнял возможную будущую военную поддержку российской войны против Украины с поставками Вашингтоном вооружений для самоуправляемого Тайваня. Об этом он сообщил на брифинге.
По его словам, заявление КНР упускает из вида реальное положение дел, так как США и десятки стран мира поддерживают в Украине международный порядок, основанный на принципах ООН, когда большая страна не может запугивать маленькую, пытаясь перекроить ее границы силой.
"Это те же самые принципы, которые в данном случае подписала КНР как государство-член ООН и как страна, которая якобы верит в эти документы и принципы", — сказал Прайс.
Он отметил, что на Тайване США пытаются защитить и сохранить основу мира и безопасности в регионе.
"Это тот же порядок, основанный на правилах, который лежит в основе мира и безопасности, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе. Любой, кто предполагает, что мы поступаем непоследовательно, думаю, упускает из виду основные концепции, которые играют роль", — заявил спикер Госдепа.
Дипломат подчеркнул: все, что США делают в отношении Украины и Тайваня, соответствует международному порядку.
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- 1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.
- Глава КНР Си Цзиньпин хочет представить "мирный" план Пекина диктатору Владимиру Путину, одновременно Китай не хочет "терять" Украину.
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