США планируют закрыть ряд европейских консульств – The Guardian
Государственный департамент США готовится в ближайшие месяцы закрыть ряд консульств, расположенных преимущественно в Западной Европе, сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди американских чиновников. Под сокращение попали около десяти учреждений.
В перечне городов, где планируется закрыть консульства – Лейпциг, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Бордо и Страсбург во Франции, Флоренция в Италии, Понта-Делгада в Португалии и т.д.
Одновременно представительства США по всему миру решают вопрос о сокращении штата по крайней мере на 10%, на чем настаивает Департамент государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
По данным The Guardian, оппоненты Дональда Трампа считают, что сокращение дипломатического присутствия США в сочетании с демонтажем Агентства США по международному развитию (USASD), оказывавшее помощь на миллиарды долларов во всем мире, рискует подорвать американское лидерство и оставить пространство для Китая и России.
Однако, по словам журналистов The Guardian, Трамп и Маск развернули беспрецедентную кампанию по сокращению расходов в федеральном бюджете США и пока не планируют ее сворачивать.
- 3 февраля 2025 г. стало известно, что не работает головной офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.
- 5 февраля стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.
- 15 февраля сообщалось, что должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом США.
- 26 февраля Трамп расширил полномочия департамента, возглавляемого Масками.