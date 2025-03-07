США планируют закрыть ряд европейских консульств – The Guardian

Дональд Трамп (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

Государственный департамент США готовится в ближайшие месяцы закрыть ряд консульств, расположенных преимущественно в Западной Европе, сообщает The Guardian со ссылкой на источники среди американских чиновников. Под сокращение попали около десяти учреждений.

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В перечне городов, где планируется закрыть консульства – Лейпциг, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Бордо и Страсбург во Франции, Флоренция в Италии, Понта-Делгада в Португалии и т.д.

Одновременно представительства США по всему миру решают вопрос о сокращении штата по крайней мере на 10%, на чем настаивает Департамент государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.

По данным The Guardian, оппоненты Дональда Трампа считают, что сокращение дипломатического присутствия США в сочетании с демонтажем Агентства США по международному развитию (USASD), оказывавшее помощь на миллиарды долларов во всем мире, рискует подорвать американское лидерство и оставить пространство для Китая и России.

Однако, по словам журналистов The Guardian, Трамп и Маск развернули беспрецедентную кампанию по сокращению расходов в федеральном бюджете США и пока не планируют ее сворачивать.