США планують закрити низку європейських консульств – The Guardian

Дональд Трамп (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

Державний департамент США готується у найближчі місяці закрити низку консульств, які розташовані переважно в Західній Європі, повідомляє The Guardian із посиланням на джерела серед американських посадовців. Під скорочення потрапили близько десяти установ.

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В переліку міст, де планується закрити консульства – Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо та Страсбург у Франції, Флоренція в Італії, Понта-Делгада у Португалії тощо.

Одночасно представництва США по всьому світу розв'язують питання про скорочення штату принаймні на 10%, на чому наполягає Департамент державної ефективності (DOGE) Ілона Маска.

За даними The Guardian, опоненти Дональда Трампа вважають, що скорочення дипломатичної присутності США в поєднанні з демонтажем Агентства США з міжнародного розвитку (USASD), яке надавало допомогу на мільярди доларів у всьому світі, ризикує підірвати американське лідерство та залишити простір для Китаю та Росії.

Втім, за словами журналістів The Guardian, Трамп і Маск розгорнули безпрецедентну кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США і поки не планують її згортати.