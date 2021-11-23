США приветствовали разъяснение президента Болгарии по Крыму

США приветствовали разъяснение президента Болгарии Румена Радева о принадлежности временно оккупированного Крыма Украине. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нэд Прайс.

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18 ноября Радев заявил, что Крым "сейчас российский". 22 ноября в его пресс-службе разъяснили позицию Радева: Крым де-юре украинский, но фактически контролируется Россией.

Прайс сказал, что США приветствуют разъяснение Радева, в котором он "подтвердил поддержку Болгарией территориальной целостности и суверенитета Украины и ясно дал понять, что Крым принадлежит Украине".

Спикер Госдепа подчеркнул: G7, США, Европейский Союз и НАТО четки и едины в своей позиции: Крым – это Украина, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и продолжающуюся оккупацию.

"Все мы, включая Болгарию, заявили на саммите Крымской платформы в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем и не будем признавать усилия России по легитимации своего захвата и оккупации полуострова", – подытожил Прайс.

18 ноября Радев заявил, что оккупированный Крым "сейчас российский". После этого МИД Украины вызвало посла Болгарии в Киеве.

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Марк Сировой

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