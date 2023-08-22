США продадут Польше 96 ударных вертолетов Apache – будут следить за границей с Беларусью

Госдеп США одобрил продажу Польше 96 единиц ударных вертолетов AH-64E Apache, которые будут следить за границей с Беларусью. Об этом в Twitter заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

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"Почему Apache важны? Потому что они отлично работают с Abrams, потому что они пойдут на восточный фланг НАТО", – передает слова министра польское информационное агентство PAP.

Согласно сообщению агентства Пентагона по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (DSCA), сумма контракта составляет $12 млрд.

Туда войдут, среди прочего, радары нескольких типов, приборы ночного видения для пилотов, более 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, также 460 ракет "воздух-земля" JAGM, 508 ракет Stinger и многое другое оборудование.

"По моим договоренностям с министром обороны Ллойдом Остином, до завершения процедур и доставки закупленных вертолетов в Польшу армия США предоставит нам вертолеты из собственных ресурсов", – написал министр.

СПРАВКА. Apache — основной боевой вертолет армии США с середины 1980-х годов. На 2021 год является самым распространенным ударным вертолетом в мире. Применялся в ходе войны в Ираке, Югославии, Афганистане и других конфликтах. Стоит на вооружении армий США, Великобритании, Японии, Израиля, Нидерландов и других стран.

15 июля 2023 года пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.

По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

9 августа МИД Польши заявило, что Группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет.

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