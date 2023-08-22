США продадуть Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache – пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю
Держдеп США схвалив продаж Польщі 96 одиниць ударних гелікоптерів AH-64E Apache, які пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю. Про це у Twitter заявив глава польського Міноборони Маріуш Блащак.
"Чому Apache важливі? Тому що вони чудово працюють з Abrams, тому що вони підуть на східний фланг НАТО", – передає слова міністра польське інформаційне агентство PAP.
Згідно з повідомленням агентства Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA), сума контракту становить $12 млрд.
Туди увійдуть, серед іншого, радари кількох типів, прилади нічного бачення для пілотів, понад 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, також 460 ракет "повітря-земля" JAGM, 508 ракет Stinger та багато іншого обладнання.
"За моїми домовленостями з міністром оборони Ллойдом Остіном, до завершення процедур і доставляння закуплених гелікоптерів у Польщу армія США надасть нам гелікоптери з власних ресурсів", – написав міністр.
- 15 липня 2023 року прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців.
- За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
- 9 серпня МЗС Польщі заявило, що Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає.
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