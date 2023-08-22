RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США продадуть Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache – пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 10:16
США продадуть Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache – пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю - Фото
Apache (Фото: ЕРА)

Держдеп США схвалив продаж Польщі 96 одиниць ударних гелікоптерів AH-64E Apache, які пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю. Про це у Twitter заявив глава польського Міноборони Маріуш Блащак.

"Чому Apache важливі? Тому що вони чудово працюють з Abrams, тому що вони підуть на східний фланг НАТО", – передає слова міністра польське інформаційне агентство PAP.

Згідно з повідомленням агентства Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA), сума контракту становить $12 млрд.

Туди увійдуть, серед іншого, радари кількох типів, прилади нічного бачення для пілотів, понад 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, також 460 ракет "повітря-земля" JAGM, 508 ракет Stinger та багато іншого обладнання.

"За моїми домовленостями з міністром оборони Ллойдом Остіном, до завершення процедур і доставляння закуплених гелікоптерів у Польщу армія США надасть нам гелікоптери з власних ресурсів", – написав міністр.

ДОВІДКА. Apache — основний бойовий гелікоптер армії США з середини 1980-х років. На 2021 рік є найпоширенішим ударним гелікоптером у світі. Застосовувався під час воєн в Іраку, Югославії, Афганістані та інших конфліктах. Стоїть на озброєнні армій США, Британії, Японії, Ізраїлю, Нідерландів та інших країн.

Читайте також: ЗСУ: Наші вертолітники хочуть пересісти з Мі-24 на Apache. Це дасть потужну підтримку військ

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ПольщаавіаціягелікоптерApache
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 