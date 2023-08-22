США продадуть Польщі 96 ударних гелікоптерів Apache – пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю

Держдеп США схвалив продаж Польщі 96 одиниць ударних гелікоптерів AH-64E Apache, які пильнуватимуть за кордоном з Білоруссю. Про це у Twitter заявив глава польського Міноборони Маріуш Блащак.

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"Чому Apache важливі? Тому що вони чудово працюють з Abrams, тому що вони підуть на східний фланг НАТО", – передає слова міністра польське інформаційне агентство PAP.

Згідно з повідомленням агентства Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA), сума контракту становить $12 млрд.

Туди увійдуть, серед іншого, радари кількох типів, прилади нічного бачення для пілотів, понад 1800 ракет AGM-114R2 Hellfire, також 460 ракет "повітря-земля" JAGM, 508 ракет Stinger та багато іншого обладнання.

"За моїми домовленостями з міністром оборони Ллойдом Остіном, до завершення процедур і доставляння закуплених гелікоптерів у Польщу армія США надасть нам гелікоптери з власних ресурсів", – написав міністр.

ДОВІДКА. Apache — основний бойовий гелікоптер армії США з середини 1980-х років. На 2021 рік є найпоширенішим ударним гелікоптером у світі. Застосовувався під час воєн в Іраку, Югославії, Афганістані та інших конфліктах. Стоїть на озброєнні армій США, Британії, Японії, Ізраїлю, Нідерландів та інших країн.

15 липня 2023 року прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців.

За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

9 серпня МЗС Польщі заявило, що Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає.

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