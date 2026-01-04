Рубио: США продолжат давить на Венесуэлу, атакуя суда, перевозящие нефть и наркотики

Госсекретарь заявил, что действия США будут продолжаться, пока не будут видны необходимые изменения

Марко Рубио (Фото: EPA/ AARON SCHWARTZ)

США будут продолжать оказывать давление на Венесуэлу, конфискуя суда, перевозящие нефть, и ударяя по судам, привлеченным к перевозке наркотиков. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире CBS News.

"Сейчас действует карантин, в рамках которого запрещены поставки нефти, и есть судно, которое находится под санкциями США. Если мы получим постановление суда, мы его конфискуем", – сказал Рубио.

По его словам, этот карантин – это огромный рычаг давления, который будет сохраняться до тех пор, пока США не увидят изменений, которые отвечают национальным интересам США и приведут к лучшему будущему для народа Венесуэлы.

Рубио выразил надежду, что карантин приведет к изменениям в управлении нефтяной промышленностью Венесуэлы и к остановке наркоторговли.

"Чтобы у нас больше не было проблем с бандами и чтобы они больше не сближались с Хезболлой и Ираном в нашем полушарии", – отметил госсекретарь США.