Рубио: США продолжат давить на Венесуэлу, атакуя суда, перевозящие нефть и наркотики
США будут продолжать оказывать давление на Венесуэлу, конфискуя суда, перевозящие нефть, и ударяя по судам, привлеченным к перевозке наркотиков. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире CBS News.
"Сейчас действует карантин, в рамках которого запрещены поставки нефти, и есть судно, которое находится под санкциями США. Если мы получим постановление суда, мы его конфискуем", – сказал Рубио.
По его словам, этот карантин – это огромный рычаг давления, который будет сохраняться до тех пор, пока США не увидят изменений, которые отвечают национальным интересам США и приведут к лучшему будущему для народа Венесуэлы.
Рубио выразил надежду, что карантин приведет к изменениям в управлении нефтяной промышленностью Венесуэлы и к остановке наркоторговли.
"Чтобы у нас больше не было проблем с бандами и чтобы они больше не сближались с Хезболлой и Ираном в нашем полушарии", – отметил госсекретарь США.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, звучали взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Позже президент США Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы и доставили в СИЗО в Нью-Йорке.
- По данным The New York Times, в результате операции США в Венесуэле погибли по меньшей мере 40 человек.
