Рубіо: США продовжать тиснути на Венесуелу, атакуючи судна, що перевозять нафту та наркотики

Держсекретар заявив, що дії США триватимуть доти, доки не будуть помітні необхідні зміни

Марко Рубіо (Фото: EPA/ AARON SCHWARTZ)

США продовжуватимуть чинити тиск на Венесуелу, конфіскуючи судна, що перевозять нафту, та завдаючи ударів по суднах, залучених до перевезення наркотиків. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в ефірі CBS News.

"Зараз діє карантин, у рамках якого заборонені постачання нафти, і є судно, яке перебуває під санкціями США. Якщо ми отримаємо рішення суду, ми його конфіскуємо", – сказав Рубіо.

За його словами, цей карантин є потужним важелем тиску, який зберігатиметься доти, доки США не побачать змін, що відповідають національним інтересам США та призведуть до кращого майбутнього для народу Венесуели.

Рубіо висловив сподівання, що карантин призведе до змін в управлінні нафтовою промисловістю Венесуели та до припинення наркоторгівлі.

"Щоб у нас більше не було проблем із бандами і щоб вони більше не зближувалися з Хезболлою та Іраном у нашій півкулі", – зазначив державний секретар США.