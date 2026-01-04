Унаслідок операції США у Венесуелі загинули щонайменше 40 осіб – The New York Times

Серед загиблих військові та цивільні, а сама операція тривала близько 2 годин 20 хвилин

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА)

Під час військової операції США з захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро у Каракасі загинули щонайменше 40 людей, серед них – як цивільні, так і військові. Про це повідомило The New York Times з посиланням на анонімного високопосадовця Венесуели.

За інформацією американських чиновників, до операції було залучено понад 150 літаків США. Вони завдавали ударів по системах протиповітряної оборони для забезпечення безпечної висадки військових гелікоптерів зі спецпідрозділами.

Штурм комплексу, де перебував Мадуро, розпочався близько 2:00 ночі за місцевим часом (близько 08:00 ранку по Києву). Уся операція тривала 2 години 20 хвилин.

Уже через кілька годин після захоплення Мадуро та його дружини американські військові доправили їх до слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку. У США Мадуро планують притягнути до відповідальності за обвинуваченнями, пов’язаними з наркоторгівлею та торгівлею зброєю.