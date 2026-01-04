В результате операции США в Венесуэле погибло по меньшей мере 40 человек – The New York Times

Среди погибших военные и гражданские, а сама операция длилась около 2 часов 20 минут

Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Во время военной операции США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро в Каракасе погибли по меньшей мере 40 человек, среди них – как гражданские, так и военные. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Венесуэлы.

По информации американских чиновников, к операции было привлечено более 150 самолетов США. Они наносили удары по системам противовоздушной обороны для обеспечения безопасной высадки военных вертолетов со спецподразделениями.

Штурм комплекса, где находился Мадуро, начался около 2:00 ночи по местному времени (около 08:00 утра по Киеву). Вся операция длилась два часа 20 минут.

Уже через несколько часов после захвата Мадуро и его жены американские военные доставили их в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в Нью-Йорке. В США Мадуро планируют привлечь к ответственности по обвинениям, связанным с наркоторговлей и торговлей оружием.