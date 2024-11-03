США профинансировали 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и пограничников

С 1 января 2024 года защитники из этих групп сбили более 200 российских дронов, сообщила госпожа посол Штатов

Иллюстративное фото: Telegram Алексей Кулеба

Государственный департамент США профинансировал 800 украинских мобильных огневых групп Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщила госпожа посол Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Финансирование осуществляло Бюро Государственного департамента по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности.

По данным дипломата, с 1 января 2024 года защитники из этих групп сбили более 200 российских дронов.

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за октябрь Силам обороны не удалось противодействовать только 71 российскому беспилотнику из 2023.

В целом, с начала 2024-го, РФ запустило по Украине 6987 ударных БпЛА – преимущественно оккупанты целили по гражданской и критической инфраструктуре, отметили военные.