США профинансировали 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и пограничников
Государственный департамент США профинансировал 800 украинских мобильных огневых групп Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Об этом сообщила госпожа посол Штатов в Украине Бриджит Бринк.
Финансирование осуществляло Бюро Государственного департамента по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности.
По данным дипломата, с 1 января 2024 года защитники из этих групп сбили более 200 российских дронов.
Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за октябрь Силам обороны не удалось противодействовать только 71 российскому беспилотнику из 2023.
В целом, с начала 2024-го, РФ запустило по Украине 6987 ударных БпЛА – преимущественно оккупанты целили по гражданской и критической инфраструктуре, отметили военные.
- В ночь на 3 ноября россияне атаковали Киевщину ударными беспилотниками. Вражеские цели были уничтожены, однако в результате падения обломков повреждения в пяти районах области.
- Из-за российской дроновой атаки повреждения получил один из корпусов и общежитие национального университета имени Шевченко в Киеве.
- Всего ночью россияне выпустили по Украине 96 ударных беспилотников. Из них 66 сбили силы ПВО.