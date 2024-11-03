США профінансували 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та прикордонників

З 1 січня 2024 року захисники з цих груп збили понад 200 російських дронів, повідомила пані посол Штатів

Ілюстративне фото: Telegram Олексій Кулеба

Державний департамент США профінансував 800 українських мобільних вогневих груп Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Фінансування здійснило Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності.

За даними дипломатки, з 1 січня 2024 року захисники з цих груп збили понад 200 російських дронів.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за жовтень Силам оборони не вдалося протидіяти лише 71 російському безпілотнику з 2023.

Загалом, від початку 2024-го, РФ запустила по Україні 6987 ударних БпЛА – переважно окупанти цілили по цивільній і критичній інфраструктурі, зазначили військові.