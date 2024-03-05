США: Путин оказался в выгодном положении, армия России продвигается вперед из-за Конгресса
Российская армия получила более выгодное положение на поле боя, а диктатор Владимир Путин пользуется затягиванием продолжения помощи Украине со стороны Конгресса США. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, россияне продолжают атаки ракетами и дронами, чтобы бить по оборонным и военным объектам в Украине, а также истощать боеприпасы противовоздушной обороны.
"Потому что он знает, что США сейчас не в состоянии направить Украине значительный объем помощи. Так что он пользуется тем, что происходит в Капитолии. И дисфункция нашей собственной системы дает ему возможность разместить свои позиции в более выгодном положении", — сказал Кирби.
Он отметил, что россияне продолжают двигаться на запад от Авдеевки, а Силам обороны все сложнее удерживать фронт из-за отсутствия помощи США.
"Так что нам уже давно пора принять это дополнение по национальной безопасности, давно пора начать пополнять украинские полки, чтобы они могли лучше защищаться", — заявил чиновник.
- 14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.
- Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.
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