США: Путін опинився у вигідному становищі, армія Росії просувається вперед через Конгрес

Джон Кірбі (Фото: EPA/Samuel Corum)

Російська армія отримала більш вигідне становище на полі бою, а диктатор Володимир Путін користується зволіканням з продовженням допомоги Україні з боку Конгресу США. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, росіяни продовжують атаки ракетами та дронами, щоб бити по оборонних та військових об'єктах в Україні, а також виснажувати боєприпаси протиповітряної оборони.

"Бо він знає, що США зараз не в змозі надати Україні значний обсяг допомоги. Отже, він користується тим, що відбувається в Капітолії. І дисфункція нашої власної системи дає йому можливість розмістити свої позиції в більш вигідному становищі", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що росіяни продовжують рухатися на захід від Авдіївки, а Силам оборони дедалі складніше утримувати фронт через відсутність допомоги США.



"Так що нам уже давно час прийняти це доповнення з національної безпеки, давно час почати поповнювати українські полки, щоб вони могли краще захищатися", – заявив чиновник.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки шляхом закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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