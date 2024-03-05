США: Путін опинився у вигідному становищі, армія Росії просувається вперед через Конгрес
Російська армія отримала більш вигідне становище на полі бою, а диктатор Володимир Путін користується зволіканням з продовженням допомоги Україні з боку Конгресу США. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, росіяни продовжують атаки ракетами та дронами, щоб бити по оборонних та військових об'єктах в Україні, а також виснажувати боєприпаси протиповітряної оборони.
"Бо він знає, що США зараз не в змозі надати Україні значний обсяг допомоги. Отже, він користується тим, що відбувається в Капітолії. І дисфункція нашої власної системи дає йому можливість розмістити свої позиції в більш вигідному становищі", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що росіяни продовжують рухатися на захід від Авдіївки, а Силам оборони дедалі складніше утримувати фронт через відсутність допомоги США.
"Так що нам уже давно час прийняти це доповнення з національної безпеки, давно час почати поповнювати українські полки, щоб вони могли краще захищатися", – заявив чиновник.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.
- Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки шляхом закупівлі американського озброєння.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.
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