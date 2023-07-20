США: Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, чтобы обвинить Украину

Российские оккупанты могут атаковать гражданские суда в Черном море, чтобы обвинить в этом Украину. Об этом сообщил представитель Белого дома Адам Ходж, цитирует его Reuters.

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По его словам, США располагают информацией о том, что россияне установили дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", — сказал Ходж.

Он отметил, что Москва объявила, что все суда, которые направляются в украинские порты через Черное море, "будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов".

"Помимо этих скоординированных действий в Черном море, мы уже наблюдали, что 18 и 19 июля Россия обстреляла украинские экспортные зерновые порты в Одессе с помощью ракет и беспилотников, что привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и 60 000 тонн зерна", — резюмировал чиновник.

Ранее Воздушные силы сообщили, что враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе во время массированной атаки в ночь на 20 июля.

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136.

Были зафиксированы 26 прилетов, уничтожены 37 воздушных целей.

Вот последствия массированного удара по Одессе.

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