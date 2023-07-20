США: Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну

Російські окупанти можуть атакувати цивільні судна у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомив представник Білого дому Адам Годж, цитує його Reuters.

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За його словами, США мають інформацію про те, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну", — сказав Годж.

Він зазначив, що Москва оголосила, що всі судна, які прямують в українські порти через Чорне море, "вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів".

"Окрім цих скоординованих дій у Чорному морі, ми вже спостерігали, що 18 та 19 липня Росія обстріляла українські експортні зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та 60 000 тонн зерна", — резюмував чиновник.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.

19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.

Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей.

Ось наслідки масованого удару по Одесі.

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