RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США: Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 09:16
США: Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну - Фото
Кораблі РФ у Чорному морі (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти можуть атакувати цивільні судна у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це повідомив представник Білого дому Адам Годж, цитує його Reuters.

За його словами, США мають інформацію про те, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі та покласти провину за ці напади на Україну", — сказав Годж.

Він зазначив, що Москва оголосила, що всі судна, які прямують в українські порти через Чорне море, "вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів".

"Окрім цих скоординованих дій у Чорному морі, ми вже спостерігали, що 18 та 19 липня Росія обстріляла українські експортні зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та 60 000 тонн зерна", — резюмував чиновник.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе під час масованої атаки у ніч проти 20 липня.

  • 19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. 
  • Ось наслідки масованого удару по Одесі.

Читайте також: Одеса. Наслідки атаки Росії — руйнування в портах та промисловості, багато поранених

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначорне моребілий дімпортиАдам Ходж
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 