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США считают, что в войне против Украины использовались боеприпасы производства КНР – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 19:31
США считают, что в войне против Украины использовались боеприпасы производства КНР – Kyodo - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Соединенные Штаты подтвердили, что китайские боеприпасы использовались на полях сражений в Украине, и подозревают, что они были выпущены российскими войсками. Об этом сообщает японское издание Kyodo News со ссылкой на источники в администрации США.

По словам источников, на данный момент неясно, поставлены ли боеприпасы непосредственно Китаем. При этом они добавили, что Вашингтон готов принять меры, если подтвердится, что поставки осуществлял Пекин.

Представитель Госдепартамента США сказал изданию, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить, не снабжает ли КНР Россию оружием.

По словам источников, США уведомили некоторых своих партнеров о подтверждении информации о китайском происхождении боеприпасов.

То, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае, американские власти выяснили "после анализа их состава и других факторов", сообщили собеседники Kyodo. О каких именно боеприпасах идет речь, они уточнить отказались.

Вадим Ребрина
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Китай США боеприпасы война
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