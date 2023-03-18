США считают, что в войне против Украины использовались боеприпасы производства КНР – Kyodo

Соединенные Штаты подтвердили, что китайские боеприпасы использовались на полях сражений в Украине, и подозревают, что они были выпущены российскими войсками. Об этом сообщает японское издание Kyodo News со ссылкой на источники в администрации США.

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По словам источников, на данный момент неясно, поставлены ли боеприпасы непосредственно Китаем. При этом они добавили, что Вашингтон готов принять меры, если подтвердится, что поставки осуществлял Пекин.

Представитель Госдепартамента США сказал изданию, что Соединенные Штаты продолжают внимательно следить, не снабжает ли КНР Россию оружием.

По словам источников, США уведомили некоторых своих партнеров о подтверждении информации о китайском происхождении боеприпасов.

То, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае, американские власти выяснили "после анализа их состава и других факторов", сообщили собеседники Kyodo. О каких именно боеприпасах идет речь, они уточнить отказались.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским, но Украина пока не подтверждает.

Вадим Ребрина

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