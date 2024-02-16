США сейчас не видят угрозы для НАТО. Говорят: РФ в ловушке в Украине, но Путин угрожает

Кирби заявил, что Путин четко дает понять, что война против Украины является войной против Запада

Джон Кирби (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

США пока не видят непосредственной военной угрозы для стран НАТО со стороны России. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью польскому изданию Interia.

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По его словам, Россия сегодня сосредоточена "в ловушке" в Украине.

"Мы не видим прямой угрозы НАТО, восточному флангу, не видим ее на данный момент. Однако Путин четко дает понять, что он не хочет, чтобы НАТО было сильным или расширялось", — сказал Кирби.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин одновременно дает понять, что война против Украины является для него битвой против Запада, США и НАТО.

"Мы должны серьезно относиться к его риторике, и мы так и делаем. Именно поэтому мы последовательно усиливаем свое присутствие на восточном фланге НАТО. Президент отправил в Европу еще 25 000 солдат и не менял эту ситуацию в течение двух лет", — заявил чиновник.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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