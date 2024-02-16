США зараз не бачать загрози для НАТО. Кажуть: РФ у пастці в Україні, але Путін погрожує

Кірбі заявив, що Путін чітко дає зрозуміти, що війна проти України є війною проти Заходу

Джон Кірбі (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

США поки що не бачать безпосередньої військової загрози для країн НАТО з боку Росії. Про це повідомив речник Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю польському виданню Interia.

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За його словами, Росія сьогодні зосереджена "у пастці" в Україні.

"Ми не бачимо прямої загрози НАТО, східному флангу, не бачимо її на цей момент. Однак Путін чітко дає зрозуміти, що він не хоче, щоб НАТО було сильним чи розширювалося", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін одночасно дає зрозуміти, що війна проти України є для нього битвою проти Заходу, США та НАТО.

"Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, і ми так і робимо. Саме тому ми послідовно посилюємо свою присутність на східному фланзі НАТО. Президент відправив до Європи ще 25 000 солдатів і не змінював цієї ситуації протягом двох років", – заявив чиновник.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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