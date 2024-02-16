США зараз не бачать загрози для НАТО. Кажуть: РФ у пастці в Україні, але Путін погрожує
США поки що не бачать безпосередньої військової загрози для країн НАТО з боку Росії. Про це повідомив речник Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю польському виданню Interia.
За його словами, Росія сьогодні зосереджена "у пастці" в Україні.
"Ми не бачимо прямої загрози НАТО, східному флангу, не бачимо її на цей момент. Однак Путін чітко дає зрозуміти, що він не хоче, щоб НАТО було сильним чи розширювалося", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін одночасно дає зрозуміти, що війна проти України є для нього битвою проти Заходу, США та НАТО.
"Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, і ми так і робимо. Саме тому ми послідовно посилюємо свою присутність на східному фланзі НАТО. Президент відправив до Європи ще 25 000 солдатів і не змінював цієї ситуації протягом двох років", – заявив чиновник.
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