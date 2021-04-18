США советуют своим авиакомпаниям с осторожностью летать над частью Украины и РФ

США предупредили свои авиакомпании об опасности полетов над частью Украины и России из-за масштабного наращивания российских вооруженных сил у границ Украины и в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Госавиаслужба Украины.

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"ФАА (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США) рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV))", – говорится в сообщении.

Госавиаслужба Украины предложила авиационным властям США обмениваться информацией и координировать действия по реагированию на угрозы от зоны конфликта на Донбассе.

Там напомнили, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины существуют определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией РФ против Украины на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации", – отметили в Госавиаслужбе.

Ведомство отслеживает ситуацию в воздушном пространстве Украины: она спокойна и контролируема, сейчас опасности для гражданской авиации нет, заверили там.

С конца марта Россия стягивает войска к границам Украины. Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины.

У президента Зеленского не исключают наступления России, но призывают не паниковать.

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Вадим Ребрина

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