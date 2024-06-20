США тормозят поставки по контрактам Patriot Европе и перенаправляют их в Украину – FT

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Правительство США планирует приостановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики до тех пор, пока Украина не получит достаточно для защиты от воздушных атак со стороны России. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на трех собеседников, осведомленных с этим вопросом.

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Собеседники отметили, что об этом будет объявлено в четверг, после того, как президент Джо Байден заявил на прошлой неделе в Италии, что он добился обязательств по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину. Они будут включать ракетные батареи Patriot.

Байден заявил, что пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока ее потребности не будут удовлетворены".

Заявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты своих городов и критически важной инфраструктуры, сообщили собеседники издания.

Издание отметило, что ряд стран, среди которых Польша, Румыния и Германия, имеют открытые заказы на системы Patriot, которые еще должны быть доставлены. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет к Patriot.

19 июня стало известно, что США не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.

11 июня 2024 года Зеленский сообщил, что надеется, что союзники передадут Украине еще два-три Patriot в ближайшее время.

12 июня Нидерланды приняли решение о передаче Украине радиолокационной станции и трех пусковых установок к системам противовоздушной обороны Patriot.

13 июня глава Минобороны Германии заявил, что страна не сможет поставить Украине более трех обещанных систем противовоздушной обороны Patriot – у государства нет возможностей для передачи большего количества.

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