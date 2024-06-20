США призупиняють усі постачання за контрактами Patriot Європі й переспрямовують їх до України – FT

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Уряд США планує призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі доти, доки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на трьох співрозмовників, які обізнані із цим питанням.

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Співрозмовники зазначили, що про це буде оголошено в четвер, після того, як президент Джо Байден заявив минулого тижня в Італії, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони до України. Вони включатимуть ракетні батареї Patriot.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони до України і що іншим країнам, які очікують постачання американських систем, доведеться зачекати, тому що "все, що у нас є, піде до України, доки її потреби не будуть задоволені".

Заява США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту своїх міст і критично важливої інфраструктури, повідомили співрозмовники видання.

Видання зазначило, що низка країн, серед яких Польща, Румунія і Німеччина, мають відкриті замовлення на системи Patriot, які ще мають бути доставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет до Patriot.

19 червня стало відомо, що США не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових постачаннях Україні.

11 червня 2024 року Зеленський повідомив, що сподівається, що союзники передадуть Україні ще два-три Patriot найближчим часом.

12 червня Нідерланди ухвалили рішення щодо передання Україні радіолокаційної станції та трьох пускових установок до систем протиповітряної оборони Patriot.

13 червня очільник Міноборони Німеччини заявив, що країна не зможе постачити Україні понад три обіцяні системи протиповітряної оборони Patriot – держава не має можливостей для передання більшої кількості.

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