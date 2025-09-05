США, Южная Корея и Япония проведут масштабные военные учения
США, Южная Корея и Япония проведут трехсторонние военные учения "Край свободы" (Freedom Edge). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).
Военные учения начнутся 15-го и продлятся до 19 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу на границе Желтого и Восточно-Китайского морей.
"Три страны усилят свои многодоменные оперативные возможности в таких сферах, как море, воздух и киберпространство, а также улучшат свою оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества", – говорится в заявлении JCS.
Отмечается, что это первые крупные военные учения, проводимые с момента вступления в должность президента Кореи Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа.
Также эти тренировки станут третьим раундом трехсторонних учений. Первые два этапа прошли в июне и ноябре 2024 года.
В то же время Северная Корея выступила против совместных учений США, Южной Кореи и Японии, пригрозив военным ответом.
В JCS отметили, что предстоящие учения являются частью регулярных тренировок союзников.
"Эти учения являются ежегодными тренировками, направленными на реагирование на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи и защиту регионального мира и стабильности. Они проводятся с соблюдением международного права и норм", – заявили в комитете.
- 11 августа КНДР пригрозила "самообороной" из-за запланированных военных учений США и Южной Кореи, которые проводились с 18 по 28 августа.
- 3 сентября глава Пентагона заявил, что из-за сближения РФ и Китая Трамп приказал ведомству "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми".
