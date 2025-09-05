США, Южная Корея и Япония проведут масштабные военные учения

Военные учения продлятся с 15 по 19 сентября недалеко от берегов КНДР и России

Военные США (Фото: Flickr)

США, Южная Корея и Япония проведут трехсторонние военные учения "Край свободы" (Freedom Edge). Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Военные учения начнутся 15-го и продлятся до 19 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу на границе Желтого и Восточно-Китайского морей.

"Три страны усилят свои многодоменные оперативные возможности в таких сферах, как море, воздух и киберпространство, а также улучшат свою оперативную совместимость для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества", – говорится в заявлении JCS.

Отмечается, что это первые крупные военные учения, проводимые с момента вступления в должность президента Кореи Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа.

Также эти тренировки станут третьим раундом трехсторонних учений. Первые два этапа прошли в июне и ноябре 2024 года.

В то же время Северная Корея выступила против совместных учений США, Южной Кореи и Японии, пригрозив военным ответом.

В JCS отметили, что предстоящие учения являются частью регулярных тренировок союзников.

"Эти учения являются ежегодными тренировками, направленными на реагирование на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи и защиту регионального мира и стабильности. Они проводятся с соблюдением международного права и норм", – заявили в комитете.