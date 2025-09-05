США, Південна Корея та Японія проведуть масштабні військові навчання

Військові навчання триватимуть з 15 до 19 вересня недалеко від берегів КНДР та Росії

Військові США (Фото: Flickr)

США, Південна Корея та Японія проведуть тристоронні військові навчання "Край свободи" (Freedom Edge). Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).

Військові навчання розпочнуться 15-го й триватимуть до 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу на межі Жовтого й Східнокитайського морів.

"Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці", – йдеться у заяві JCS.

Зазначається, що це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.

Також ці тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два етапи пройшли у червні та листопаді 2024 року.

Водночас Північна Корея виступила проти спільних навчань США, Південної Кореї та Японії, пригрозивши військовою відповіддю.

У JCS наголосили, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників.

"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", – заявили в комітеті.