США, Південна Корея та Японія проведуть масштабні військові навчання
США, Південна Корея та Японія проведуть тристоронні військові навчання "Край свободи" (Freedom Edge). Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS).
Військові навчання розпочнуться 15-го й триватимуть до 19 вересня у міжнародних водах на схід та південь від південнокорейського острова Чеджу на межі Жовтого й Східнокитайського морів.
"Три країни посилять свої багатодоменні оперативні можливості в таких сферах, як море, повітря та кіберпростір, а також покращать свою оперативну сумісність для підтримки міцної та стабільної тристоронньої співпраці", – йдеться у заяві JCS.
Зазначається, що це перші великі військові навчання, що проводяться з моменту вступу на посаду президента Кореї Лі Чже Мьона та президента США Дональда Трампа.
Також ці тренування стануть третім раундом тристоронніх навчань. Перші два етапи пройшли у червні та листопаді 2024 року.
Водночас Північна Корея виступила проти спільних навчань США, Південної Кореї та Японії, пригрозивши військовою відповіддю.
У JCS наголосили, що майбутні навчання є частиною регулярних тренувань союзників.
"Ці навчання є щорічними тренуваннями, спрямованими на реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї й захист регіонального миру та стабільності. Вони проводяться з дотриманням міжнародного права та норм", – заявили в комітеті.
- 11 серпня КНДР пригрозила "самообороною" через заплановані військові навчання США і Південної Кореї, які проводилися з 18 до 28 серпня.
- 3 вересня глава Пентагону заявив, що через зближення РФ та Китаю Трамп наказав відомству "відродити" американські збройні сили та "бути готовими".
Коментарі (0)