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США забрали у России звезду баскетбола Гринер в обмен на торговца оружием Бута – CNN

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 15:41
США забрали у России звезду баскетбола Гринер в обмен на торговца оружием Бута – CNN - Фото
Виктор Бут и Бриттни Гринер (Фото: EPA)

Сегодня, 8 декабря, американская звезда WNBA Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.

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США и Россия провели обмен заключенными – баскетболистку Бриттни Гринер обменяли на торговца оружием Виктора Бута.

Как отмечается, Бут по прозвищу Торговец Смертью – бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации. 

Гринер, которая несколько лет в межсезонье играла за женскую сборную России по баскетболу, находилась под стражей в РФ с февраля, когда ее арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков в аэропорту Московской области.

Несмотря на ее показания о том, что она непреднамеренно упаковала масло каннабиса, найденное в ее багаже, в начале августа ее приговорили к девяти годам лишения свободы, а в середине ноября после отклонения апелляции ее перевели в исправительную колонию в Мордовии.

Еще одного американца, насильно удерживаемого россиянами, Пола Уилана, обменять пока не удалось.

Уилан – гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады — был задержан в московской гостинице в декабре 2018 года российскими властями, которые утверждали, что он причастен к разведывательной операции. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, которое он категорически отрицал.

Наталія Медведєва
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