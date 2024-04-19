США знали о планах Израиля ударить по Ирану заранее, однако не одобрили их – CNN

Собеседник заявил, что такие действия Израиля являются "потенциально опасной эскалацией" конфликта на Ближнем Востоке

Железный купол. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

США заранее знали о планах Израиля нанести удары по объектам Ирана 19 апреля, однако не одобрили их. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на американского чиновника.

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Другой американский чиновник, с которым издание разговаривало на условиях анонимности, также заявил, что такие действия Израиля являются "потенциально опасной эскалацией" конфликта на Ближнем Востоке, который "быстро разрастается" и который до сих пор пытались преуменьшить иранские чиновники.

Ранее 19 апреля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Ирана заявило, что Иран не планирует "немедленно наносить ответный удар" после израильской атаки.

В комментарии для LIGA.net израильский политик, вице-спикер Кнессета Евгений Сова заявил, что Иран доказал, что является угрозой стабильности на Ближнем Востоке, и сформировал против себя региональную коалицию, которая доказала эффективность в оборонительных действиях.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила , что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля. Американский президент Джо Байден публично заявил , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

публично , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта. 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили , что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.