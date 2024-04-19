США знали про плани Ізраїлю вдарити по Ірану заздалегідь, проте не схвалили їх – CNN

Співрозмовник видання заявив, що такі дії Ізраїлю є "потенційно небезпечною ескалацією" конфлікту на Близькому Сході

Залізний купол. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

США заздалегідь знали про плани Ізраїлю завдати ударів по об'єктах Ірану 19 квітня, однак не схвалили їх. Про це повідомило видання CNN з посиланням на американського чиновника.

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Інший американський посадовець, з яким видання розмовляло на умовах анонімності, також заявив, що такі дії Ізраїлю є "потенційно небезпечною ескалацією" конфлікту на Близькому Сході, який "швидко розростається" і який досі намагалися применшити іранські урядовці.

Раніше 19 квітня агенція Reuters із посиланням на високопосадовця з Ірану заявила, що Тегеран не планує "негайно завдавати удару у відповідь" після ізраїльської атаки.

У коментарі для LIGA.net ізраїльський політик, віцеспікер Кнесету Євген Сова заявив, що Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході, та сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

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