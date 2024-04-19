США знали про плани Ізраїлю вдарити по Ірану заздалегідь, проте не схвалили їх – CNN
США заздалегідь знали про плани Ізраїлю завдати ударів по об'єктах Ірану 19 квітня, однак не схвалили їх. Про це повідомило видання CNN з посиланням на американського чиновника.
Інший американський посадовець, з яким видання розмовляло на умовах анонімності, також заявив, що такі дії Ізраїлю є "потенційно небезпечною ескалацією" конфлікту на Близькому Сході, який "швидко розростається" і який досі намагалися применшити іранські урядовці.
Раніше 19 квітня агенція Reuters із посиланням на високопосадовця з Ірану заявила, що Тегеран не планує "негайно завдавати удару у відповідь" після ізраїльської атаки.
У коментарі для LIGA.net ізраїльський політик, віцеспікер Кнесету Євген Сова заявив, що Іран довів, що є загрозою стабільності на Близькому Сході, та сформував проти себе регіональну коаліцію, яка довела ефективність в оборонних діях.
- Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.
- Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.
- Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.
- 15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.
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