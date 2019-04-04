ОПОРА озвучила свою позицию о дебатах на НСК Олимпийский

Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В сложившейся ситуации, если кандидаты в президенты хотят объединить страну, им "придется идти на официальные дебаты обоим, как и на стадион". Об этом заявила глава общественной сети Опора Ольга Айвазовская у себя в Facebook.

Она уточнила, что обмен видеообращениями кандидатов, которые, "очевидно, будут конкурировать во время повторного голосования - однозначно неоднозначны".

Реклама

"Всем понятно, что более комфортной площадкой для Владимира Зеленского станет формат феерического шоу, зато Петру Порошенко более удобным является традиционная площадка. Они борются за свой интерес и результат дебатов, а я бы предложила все же подумать об условиях и законе, воздерживаясь от оскорблений или позиций сторонников каждого из них", - отметила Айвазовская.

Она напомнила, что закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы за него должны быть покрыты официально самими и ж кандидатами в равной пропорции", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, закон обязывает преемника НТКУ, фактически Суспільне, организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты бесплатно могут транслировать другие телеканалы.

Читайте также: Суспільне отреагировало на заявления о дебатах на стадионе

"Формат дебатов на Суспільном определяют не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть равно удаленными от всех, профессиональными. Правила устанавливает независимая медиа структура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений", - уточнила Айвазовская.

Ранее действующий президент Петр Порошенко вызвал конкурента по выборам Владимира Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, но неожиданно согласился.

Утром 4 апреля ЦИК обработал 100% бюллетеней первого тура президентских выборов. Во второй тур выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%)