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04.04.2019, 10:59

ОПОРА озвучила свою позицию о дебатах на НСК Олимпийский

ОПОРА озвучила свою позицию о дебатах на НСК Олимпийский - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Ольги Айвазовской, "если речь о формате стадиона, то расходы должны быть покрыты официально самими же кандидатами в равной пропорции"

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В сложившейся ситуации, если кандидаты в президенты хотят объединить страну, им "придется идти на официальные дебаты обоим, как и на стадион". Об этом заявила глава общественной сети Опора Ольга Айвазовская у себя в Facebook.

Она уточнила, что обмен видеообращениями кандидатов, которые, "очевидно, будут конкурировать во время повторного голосования - однозначно неоднозначны".

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"Всем понятно, что более комфортной площадкой для Владимира Зеленского станет формат феерического шоу, зато Петру Порошенко более удобным является традиционная площадка. Они борются за свой интерес и результат дебатов, а я бы предложила все же подумать об условиях и законе, воздерживаясь от оскорблений или позиций сторонников каждого из них", - отметила Айвазовская.

Она напомнила, что закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы за него должны быть покрыты официально самими и ж кандидатами в равной пропорции", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, закон обязывает преемника НТКУ, фактически Суспільне, организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты бесплатно могут транслировать другие телеканалы.

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"Формат дебатов на Суспільном определяют не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть равно удаленными от всех, профессиональными. Правила устанавливает независимая медиа структура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений", - уточнила Айвазовская.

Ранее действующий президент Петр Порошенко вызвал конкурента по выборам Владимира Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, но неожиданно согласился.

Утром 4 апреля ЦИК обработал 100% бюллетеней первого тура президентских выборов. Во второй тур выходят Зеленский  (30,24%) и Порошенко (15,95%)

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Теги: Ольга Айвазовская, Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, стадион, олимпийский, расходы, выборы-2019
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