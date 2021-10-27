Статья "финансирование терроризма". СБУ проверяет Укрэксимбанк – Радио Свобода
Служба безопасности проверяет возможное финансирование терроризма Укрэксимбанком. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на соответствующий запрос редакции.
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Как отмечается, 19 октября прокурор Офиса генпрокурора открыл производство по статье 258-5 (часть 3) УК Украины – это "финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, которое привело к тяжелым последствиям". Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.
Досудебное производство осуществляет Главное следственное управление СБУ.
В ОГП отметили, что дело открыли после обращений народных депутатов – они ссылались на журналистское расследование программы "Схемы" о кредите в $60 млн, который Укрэксимбанк выдал фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной террористической организацией ДНР территории и платит налоги оккупационным властям.
- 4 октября журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета.
- Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
- Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. 11 октября Мецгера уволили с должности главы правления Укрэксимбанка.
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