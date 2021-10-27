Статья "финансирование терроризма". СБУ проверяет Укрэксимбанк – Радио Свобода

Служба безопасности проверяет возможное финансирование терроризма Укрэксимбанком. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на соответствующий запрос редакции.

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Как отмечается, 19 октября прокурор Офиса генпрокурора открыл производство по статье 258-5 (часть 3) УК Украины – это "финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, которое привело к тяжелым последствиям". Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Досудебное производство осуществляет Главное следственное управление СБУ.

В ОГП отметили, что дело открыли после обращений народных депутатов – они ссылались на журналистское расследование программы "Схемы" о кредите в $60 млн, который Укрэксимбанк выдал фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной террористической организацией ДНР территории и платит налоги оккупационным властям.

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Наталия Медведева

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