Видео с нападением на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке приобщили к уголовному делу – МВД

Видео с нападением на журналистов программы "Схемы" от Радио Свобода в Укрэксимбанке приобщили к уголовному делу. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в Интернете видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка (Евгения Мецгера, – ред.), на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов Радио Свобода", – написал Монастырский.

По его словам, в ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи. Его привлекут к делу как вещественное доказательство и направят на экспертизу.

Монастырский уверен, что расследование не займет много времени – и фигурантам предъявят согласованные с прокуратурой подозрения.

От себя глава МВД добавил, что считает недопустимым подобное поведение с журналистами.

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4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Сегодня Офис президента выступил за отстранение Мецгера. Через час глава Укрэксимбанка решил сложить полномочия на время расследования.

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Марк Сировой

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