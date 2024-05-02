Ставка. Сырский доложил о ротациях подразделений для восстановления и нуждах новых бригад

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

2 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский доложил о ротациях подразделений и о нуждах новых бригад. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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По словам президента, на заседании Сырский доложил о ситуации на фронте и организации вывода подразделений для восстановления. Кроме того, обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

Также был доклад министра обороны Рустема Умерова о графиках поступления оружия от партнеров.

"Поручил принять все меры по сокращению сроков. Особенно это касается поставок средств противовоздушной обороны для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заслушал отчет о степени готовности фортификаций в приграничных регионах и направлениях активных боевых действий.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о текущих темпах производства дронов и средств радиоэлектронной борьбы для фронта и прикрытия важных объектов.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для подразделений, которые долго воюют на передовой.

12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается.

21 апреля Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению россиян. Для этого Силам обороны необходимо оружие от союзников и замена людей на поле боя.

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